ಜಾನಕಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಹೇಗೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ನಟನೆಯ ದೃಶ್ಯವು ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್’. ಜಾನಕಮ್ಮ, ನೀವು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಆ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ
ಜಾನಕಮ್ಮನ ನಟನೆಯ ಆ ಒಂದು ‘ಅಪರೂಪದ ಸೀನ್’:
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ, ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ (S. Janaki) ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಆ ಮಧುರ ಕಂಠ, ಸಾವಿರಾರು ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡುಗಳು. ಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಈ ದಂತಕಥೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಟಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ 2018ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅದುವೇ ತಮಿಳಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘96’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ!
ನಟನೆಗೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ‘ನೋ’ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಟನೆಯ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, "ನಾನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದವಳು, ನಟನೆ ನನಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಸವಿನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ‘96’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರೇ ‘ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ದೇವಿ’ (ಜಾನು). ಆ ಪಾತ್ರವು ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂದು ನಡೆದ ಆ ‘ಸರ್ಪ್ರೈಸ್’ ಶೂಟಿಂಗ್:
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ (ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ) ಮತ್ತು ಜಾನು (ತ್ರಿಶಾ) ಇಬ್ಬರೂ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಜಾನಕಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಾನು ಜೊತೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ, ನಗುನಗುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.
‘96’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು!
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ಸಿನಿಮಾದ ವೇಗ’ಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು, ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ‘ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸೀನ್’ (Deleted Scene) ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಗೀತದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಅಮರ:
2017ರಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದರೂ, ‘96’ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಒಂದು ಕಿರು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ನಗು ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸದ ನೆನಪುಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದೆಯೇ ‘ನಟಿ’ಯಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ ಏಕೈಕ ಗಾಯಕಿ ಎಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ.
ಜಾನಕಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಹೇಗೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ನಟನೆಯ ದೃಶ್ಯವು ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್’. ಜಾನಕಮ್ಮ, ನೀವು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಆ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ!