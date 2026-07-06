Ranveer Singh Performance: ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ, 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ನಟನೆ 'ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ, 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ," ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನೀನು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆ ಕಲಾವಿದನ ಹಿಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಂಬಲಾಗದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೆ'
ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ, ರಣವೀರ್ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. "'ಧುರಂಧರ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. 26/11 ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯ, ಕೊನೆಯ ಟೀ ಶಾಪ್ ಸೀನ್, ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ ಹ*ತ್ಯಾಕಾಂಡ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ದೃಶ್ಯ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಗಿನ ದೃಶ್ಯ... ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಟೇಕ್, ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಸೀನ್, ನೀನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ನೋಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದೈವಿಕ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು, ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎನಿಸಿತ್ತು,' ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಅವನೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ'
"ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೀಡಿದೆ," ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀಡಿರುವ ನಟನೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ. ನಿರ್ಭೀತ, ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತಹದ್ದು," ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಬಹುಶಃ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ," ಎಂದೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನಿಂದ ಸಹೋದರನಾದೆ
ವೃತ್ತಿಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆದಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆದರೆ 'ಆ್ಯಕ್ಷನ್' ಮತ್ತು 'ಕಟ್' ನಡುವೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ನೀನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನಾದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನಿನ್ನ ಹೃದಯ, ನಿನ್ನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಸಹೋದರ," ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸರಣಿಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ, ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.