ದೈತ್ಯ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ! ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ಗೆದ್ದ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ' ಟೀಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರವನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ' ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್
ದೈತ್ಯ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ! ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಜಪಾನೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್'ನ ನೇರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕಿಶಿಮಾ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೆರೈಟಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೈತ್ಯ ಈಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಟೀಸರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, "ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಥರ್ಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ದಾಳಿಯನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು," ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, "ಇದು ಮನುಕುಲ ದಾಟಬಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ನೈತಿಕ ಗಡಿ," ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾಮಿಕಾಝಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿ, ನಂತರ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ ರ್ಯುನೊಸುಕೆ ಕಾಮಿಕಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಿನಾಮಿ ಹಮಾಬೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್' ಚಿತ್ರವು 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ 37ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಪಾನಿನ ಮನರಂಜನಾ ಕಂಪನಿ 'ತೋಹೊ' ನಿರ್ಮಿಸಿದ 33ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ತಕಾಶಿ ಯಮಝಾಕಿ ಅವರೇ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗೂ ಆಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 116 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗಿನ ಜಪಾನೀಸ್ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2023ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2023ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಈ ಮೂಲಕ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವೆಲ್ನ 'ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಂಪುಟ 3', 'ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್', 'ನೆಪೋಲಿಯನ್' ಮತ್ತು 'ಮಿಷನ್: ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ - ಡೆಡ್ ರೆಕನಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ' ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.