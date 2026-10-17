ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ‘ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ 3’ ಮತ್ತು ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2’ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿರುವ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಈಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ 3’ ಬಳಿಕ ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2’ ಮೇಲೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಎದುರಾಗಿದೆಯೇ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ, ಈಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ತಮನ್ನಾ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮನ್ನಾ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಓಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 2’ ಮೂಲಕ ಬದಲಾದ ತಮನ್ನಾ ಇಮೇಜ್!
ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಟಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 2’ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮನ್ನಾ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ‘ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ 3’ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾರರ್ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ‘ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್’ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
‘ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ 3’ ಬಳಿಕ ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2’?
‘ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ 3’ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ತಮನ್ನಾ ನಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2’. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮನ್ನಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೈಗೂಡಿದರೆ, ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಪಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರದಂತೆ ತಮನ್ನಾ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್?
ತಮನ್ನಾ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳು, ಓಟಿಟಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಕಥೆಗಳತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊಸ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು 35 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕವೂ ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್ 3’ ಮತ್ತು ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2’ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ತಮನ್ನಾ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.