ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಓಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ.
150 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’; ಓಟಿಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರಿಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
60 ಶೋಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 150 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ!
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಏರತೊಡಗಿತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 38 ದಿನಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ರಮಿಕಾ ಶಿವುಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯವೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಸಂತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ತಂದೆ-ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕು ಯಾರ ಪಾಲಾಗಿದೆ?
ಚಿತ್ರದ ಓಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀ5 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಓಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ಓಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಓಟಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.