ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ..

ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮನ್ನಾ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ 'ಚಿಲ್' ಆಗಿರೋ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮನ್ನಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ವ್ವಾನ್: ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆ ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಾಯಿಯಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಮ್ಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಓಕೆ!

ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ತಮನ್ನಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಒಂದು ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಮನ್ನಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಸದ್ಯ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಟನೆಯ 'ದಿ ವ್ವಾನ್: ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 35 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ವಾನ್ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.

ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ತರಹ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 'ತೇಕುವಾ' ಹಂಚುತ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ.