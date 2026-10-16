ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ‘ಗಿಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಶ್ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ರಕುಲ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೆಗೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಈ ನಟಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಕನ್ನಡದ ‘ಗಿಲ್ಲಿ’! ಇದೀಗ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಕುಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ರಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ!
ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಟಿ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪಣಖೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
2009ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಗಿಲ್ಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಕುಲ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗುರುರಾಜ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕುಲ್ ನಾಯಕಿ ಅನಿತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಇಂದು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಕುಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ಗಿಲ್ಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಯಶ್!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ರಕುಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಗಿಲ್ಲಿ’ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಅವರು, ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಣ್ಣ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಕುಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಯಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
‘ಗಿಲ್ಲಿ’ಯಿಂದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದವರೆಗೆ ರಕುಲ್ ಪಯಣ!
2009ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ‘ಗಿಲ್ಲಿ’ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಳಿಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದರು. ‘ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’, ‘ಲೌಕ್ಯಂ’, ‘ನಾನ್ನಕು ಪ್ರೇಮಥೋ’, ‘ಧ್ರುವ’ ಮತ್ತು ‘ಸರ್ರೈನೋಡು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ‘ತೀರನ್ ಅಧಿಕಾರಂ ಒಂಡ್ರು’, ‘ಎನ್ಜಿಕೆ’ ಮತ್ತು ‘ಇಂಡಿಯನ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಯಾರಿಯಾನ್’, ‘ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ’, ‘ರನ್ವೇ 34’ ಹಾಗೂ ‘ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಕುಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವರ ಪಯಣದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡದ ‘ಗಿಲ್ಲಿ’ಯನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು!
ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ‘ಗಿಲ್ಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಇಂದು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಯಶ್ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವೇ ಈಗ ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.