ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ 19 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಎರಡೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದೇ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಣಬೀರ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಕಿನಾ? ಅದೇನು ಆ ತಿಂಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್? ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಹಾಗೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈಗ ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯ್ರಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್.
ನವೆಂಬರ್ ತಂದ ಮೊದಲ ಆಘಾತ!
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರ ನವೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ರಣಬೀರ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಸಾವರಿಯಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಆರಂಭದ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ರಣಬೀರ್ಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು. ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ನವೆಂಬರ್ ಆರರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಅಜಬ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಗಜಬ್ ಕಹಾನಿ' ಭರ್ಜರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಟ್ ಆದರೆ, ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ರಣಬೀರ್ ಅವರ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ತಮಾಷಾ' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
'ರಾಮಾಯಣ' ಮೂಲಕ ಹಳೇ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ?
ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನ (ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ಹಳೇ ಸೋಲಿನ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮರುಕಳಿಸುವ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿದೆ.
ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಯಶ್!
ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದು, ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಮಹಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಗ್ಗಜ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಒಂದಾಗಿದೆ.