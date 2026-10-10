ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ರಕುಲ್, ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಮಿಂಚಿದ ರಕುಲ್!
ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ನಟರೊಂದಿಗೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ’, ‘ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ’, ‘ಛತ್ರಿವಾಲಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕುಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಕುಲ್, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ!
ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಕುಲ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅವರು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ!
ರಕುಲ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕರಾಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅವರು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಂದೆ ಕುಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ರಕುಲ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ರಕುಲ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಯುವಕನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದರಂತೆ!
ರಕುಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಕುಲ್ ಗಮನಿಸಿದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರದ ಅವರು, ಆ ಯುವಕನ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಕುಲ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವ ಘಟನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೂ, ರಕುಲ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕುರಿತು ಈ ಕಥೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದ ರಕುಲ್!
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ಅವರು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೂ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಮರ್, ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ-ಹೀಗೆ ಹಲವು ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!