ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮಾರುಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾರುಖ್ ಪೋಷಿಸುವ ಪ್ರೇಮದ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೃಣಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ!
ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಸೀತಾ ರಾಮಂ’ ಮತ್ತು ‘ಹಾಯ್ ನಾನ್ನಾ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಂದರೆ ತಮಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದು ಮೃಣಾಲ್ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಶಾರುಖ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಫಿದಾ; ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮೃಣಾಲ್, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಶಾರುಖ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಸೆ!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನೂ ಮೃಣಾಲ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾತುಗಳು ಶಾರುಖ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಮೃಣಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಮೃಣಾಲ್, ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರೆ ಆ ಜೋಡಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದು.
ಮೃಣಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ!
ಇನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮದ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಿಖರ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಮೇಲಿನ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನವೇ ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.