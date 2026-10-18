ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ‘ರಾಮಾಯಣ 2’ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಹಬ್ಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಲಾಕ್? 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಬ್ಬರ!
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಫೌಜಿ’ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದೀಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ರಜೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚಿತ್ರತಂಡದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಶೇ.50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣ? ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಂಗಾ ವಿಶೇಷ ಗಮನ!
‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
‘ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ’, ‘ಅನಿಮಲ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ, ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಪರದೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಂಗಾ ಅವರ ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ನಿರೂಪಣೆ ಜೊತೆಯಾದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್!
‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಹೊಡೆದಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಲಿದೆ? ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಲುಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ vs ‘ರಾಮಾಯಣ 2’? ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಾಧ್ಯತೆ!
‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 2’ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡಬಹುದು.
ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಂತಹ ಭವ್ಯ ಕಥೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಣಾಹಣಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳ ಅಂತಿಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಂಭವನೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಭಾಸ್-ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಕಾಂಬೋ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವಂಗಾ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ರಜಾದಿನಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ನೈಜ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕಥೆ, ಮೇಕಿಂಗ್, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವತಾರ ಹಾಗೂ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆಯೇ? ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.