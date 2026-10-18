ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕಿಂಗ್ 100’ರಿಂದ ದಸರಾಗೆ ಟಬು ಲುಕ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾಗ್-ಟಬು ಜೋಡಿ ಹಾಗೂ ಟಬು ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕಿಂಗ್ 100’ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ವೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಟಬು ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿ!
‘ಕಿಂಗ್ 100’ರಿಂದ ಟಬು ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್?
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಟಿ ಟಬು ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಬು ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ನಾಗ್-ಟಬು ಜೋಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ತೆರೆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್?
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಟಬು ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನೆನಪು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 90ರ ದಶಕದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾಗ್-ಟಬು ಜೋಡಿಯ ಮರುಭೇಟಿ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಕ್ಷಣವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ‘ಕಿಂಗ್ 100’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಟಬು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ!
ಟಬು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಜೀವ ತುಂಬಬಲ್ಲ ನಟಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಬು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ? ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಇನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ‘ಕಿಂಗ್ 100’ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಬು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟಬು ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ, ಅದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ನಾಗ್-ಟಬು ಜೋಡಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.