ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಖಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಭಾವನಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಧಿಂಗ್ರಾ ಇದ್ದರೂ, ರಾಖಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಖಿ; ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ!
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಶೇಷ ರಾಖಿ
ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆದರೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದರು ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.
ವಿರಾಟ್ ಅಕ್ಕ ಭಾವನಾ ಕೊಹ್ಲಿ!
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಭಾವನಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಧಿಂಗ್ರಾ ಎಂಬ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ರಾಖಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಭಾವನಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ
ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿರಾಟ್ ಕಪ್ಪು ಟಿ-ಶರ್ಟ್, ಆಫ್-ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೂ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಜಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮರಳುತ್ತಾರೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 144 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು.