ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. WTC ಫೈನಲ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
ಕೊಲಂಬೋ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC 2025-27) ಫೈನಲ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಕೈಜಾರಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಭಾರತ
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಐದನೇ ದಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೂ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಸರಾಸರಿ (Winning Percentage) ಶೇ. 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 53.33 ರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಶೇ. 51.51ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಈಗ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಗೆಲುವಿನ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಶೇ. 75ರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಬೆರ್ತ್ ಸಿಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ 7 ಪಂದ್ಯಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ
- ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ
- ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ: 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು (ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ)
- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ: 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ)
ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಫೈನಲ್ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.