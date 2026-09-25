2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ 90% ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್?
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ 90% ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈನಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದಾಜು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಅನುಭವವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ?
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ 14 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 898 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 74.83ರ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 256 ರನ್ಗಳನ್ನು 19.6ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏಕೆ?
ರೋಹಿತ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ.
2027ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ?
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ, ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿವೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ 90% ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈಗಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಟವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.