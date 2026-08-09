1997ರ ಸಹಾರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ದಾದಾ ಸರಣಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 29 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಾದಾ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ತಮ್ಮ ಆಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. 1997ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸಹಾರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾದಾ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಬ್ಬರ
2ನೇ ODI — 32 ರನ್ + 2 ವಿಕೆಟ್!
1997ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ನಡೆದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಗಂಗೂಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 86 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 9 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 116 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಗೂಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾದರು.
ಗಂಗೂಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ: 32 ರನ್ | 9 ಓವರ್ | 16 ರನ್ | 2 ವಿಕೆಟ್ | ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್
3ನೇ ODI — 2 ರನ್ + 5/16!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಮರುನಿಗದಿಯಾದ 3ನೇ ODIನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರಿಯರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ODI ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದರು.
10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮೇಡನ್, ಕೇವಲ 16 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 148 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತ 34 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಗಂಗೂಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾದರು.
ಗಂಗೂಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ: 2 ರನ್ | 10 ಓವರ್ | 16 ರನ್ | 5 ವಿಕೆಟ್ | ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್
ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ 5/16 ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿತು.
4ನೇ ODI — ಅಜೇಯ 75 + 2 ವಿಕೆಟ್!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನಡೆದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 28 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 159/6 ಗಳಿಸಿತು. ಗಂಗೂಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ, ಗಂಗೂಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿ 75 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದವು. ಭಾರತ 25.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಗಂಗೂಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ: 75* ರನ್ | 6 ಓವರ್ | 29 ರನ್ | 2 ವಿಕೆಟ್ | ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್
5ನೇ ODI — ಭರ್ಜರಿ 96 + 2 ವಿಕೆಟ್!
ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರೂ, ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾದರು. ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಗಂಗೂಲಿ 136 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 96 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು 9 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 41.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 251/5 ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೂ, ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಗಂಗೂಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ: 96 ರನ್ | 9 ಓವರ್ | 33 ರನ್ | 2 ವಿಕೆಟ್ | ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್
1997ರ ಸಹಾರಾ ಕಪ್: ಸರಣಿ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1997ರ ಸಹಾರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಪ್ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ನಡೆದ 3ನೇ ODI ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಆಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮರುಆಡಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ 34 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. ನಂತರ 4ನೇ ODIಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅಂತಿಮ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಿಂಚಿ, ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.