ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ
ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂತ್, ಈಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 100 ಕೋಟಿ
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲ್ಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನಿವಾಸಿ
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನಿವಾಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Instagram
ಹೊಸ ಮನೆ
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Instagram
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಿಮ್
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಿಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
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