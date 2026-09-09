ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪದಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲೇ 52 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. 2014-15ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 447 ರನ್ಗಳನ್ನು 111.75ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಧೋನಿ, ಸಾಹಾ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಪಂತ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಹಿರಿಯ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆದರೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ ಭಾರತ ಹಿರಿಯ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
19ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು
2008ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು.
ಆ ಋತುವಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಡರ್-19 ಆಟಗಾರರ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊದಲ ವಿಜೇತರಾದರು. ಇಂದಿನ ‘ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ರೂಪ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಿವೆ. 2009-10ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಪರ ಏಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 568 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದ್ದವು.
2014-15ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿತು. ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 447 ರನ್ಗಳನ್ನು 111.75ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಎರಡು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಧೋನಿ-ಸಾಹಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಯಿತು
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಬಂಗಾಳ ತಂಡದಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಾಹಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 61 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3,019 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು 32ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ India A ಅವಕಾಶ
ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಾರತ A ತಂಡದ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೂ 2017ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಆಗ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶವೂ ಹಿರಿಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ಪರ ಒಟ್ಟು 31 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅವರು 293 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕೊರತೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಸಿಗದಿರುವುದು, ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯ ಕೊರತೆ—ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕನಸನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿತು. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ—ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಲಿಲ್ಲ.