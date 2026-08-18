ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ ಸತತವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಡಂ ವೋಗ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 2015-16ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತತ 614 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 497 ರನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. 269*, 106* ಬಳಿಕ 239 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವೋಗ್ಸ್ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಸಚಿನ್-ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ಗೂ ಮೀರಿದ ದಾಖಲೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಹೆಸರುಗಳು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ ಸತತವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಡಂ ವೋಗ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
614 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸರಣಿ!
2015ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ 2016ರ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ವೋಗ್ಸ್ ಸತತ 614 ರನ್ಗಳನ್ನು ಔಟಾಗದೆ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಬಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 269* ಹಾಗೂ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ 106* ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 239 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೂ ಔಟಾದರು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ವೋಗ್ಸ್!
ವೋಗ್ಸ್ಗೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. 2004ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಸತತವಾಗಿ 497 ರನ್ಗಳನ್ನು ಔಟಾಗದೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವೋಗ್ಸ್ 614 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೇರಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ!
ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೋಗ್ಸ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತ್ತು. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ 239 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಾಸರಿ 97.46ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೂ ವಿಶೇಷ!
ವೋಗ್ಸ್ 2015-16ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 269 ರನ್*. ಒಟ್ಟು 20 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 1,485 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಐದು ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ವೋಗ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ!
ಸಚಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ನೆರಳಿನಲ್ಲೂ ಆಡಂ ವೋಗ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೋಗ್ಸ್ 614 ರನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
35ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, ನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ!
ಆಡಂ ವೋಗ್ಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಾರಣ. 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವೋಗ್ಸ್, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. 2015-16ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 969 ರನ್ಗಳನ್ನು 161.50ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು.