IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೈವಿಶಕ್ತಿಯ ಮೊರೆಹೋದ ಧೋನಿ..! ಮಹಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಿರೋ ಆ ಅಧಿದೇವತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

ರಾಂಚಿ(ಫೆ.08): ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದುನಿಯಾದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ರೂಪು ಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮವೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ IPL 2024ಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್‌ ಮುನ್ನ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಧೋನಿ ಆರಾಧಿಸೋ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂತೀರಾ..? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ....

ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ..!

MS ಧೋನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿ, 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. IPLನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧೋನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, IPL ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, IPL ಸೀಸನ್ 17ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೇ ಇನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಧೋನಿ ಮಾತ್ರ ಅದಾಗ್ಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೈವಿಶಕ್ತಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಧೋನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದುನಿಯಾದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋಕೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಆ ದೇವಿ ಬೇರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಧೋನಿಯ ತವರೂರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋ ದೇವೋರಿ ದುರ್ಗಾಮಾತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ದುರ್ಗಾ ಮಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಧೋನಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮುಂದಿಡಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೇವೋರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ.

