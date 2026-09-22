ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಋತುಚಕ್ರದ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರ ರಾಜ್ ಗೋಮಣಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. WPL ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಗೌಪ್ಯತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ಗೂ ಲಿಂಕ್?
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರ ಋತುಚಕ್ರದ ಹಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಜತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನಾ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ಬಳಕೆದಾರ
ತನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನಾ ಅವರನ್ನೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಋತುಚಕ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆತ ತನ್ನದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು WPL ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಇಡೀ WPL ತಂಡವನ್ನೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ!
ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವ ಆತ, WPLನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡವೊಂದರ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?’ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರ ಋತುಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಇಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಇದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.