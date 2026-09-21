ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ODI ಕೆರಿಯರ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಯಿತು.
ದ್ರಾವಿಡ್ರ ODI ಕೆರಿಯರ್ ಉಳಿಸಿದ್ದ ಗಂಗೂಲಿ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ODI ಸ್ಥಾನವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ದ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಕುತ್ತು
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವೇಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಬದಲು ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿದರು.
ವಿಕೆಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಗಂಗೂಲಿ
ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ದ್ರಾವಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ತಂಡಕ್ಕೂ ಲಾಭ, ದ್ರಾವಿಡ್ಗೂ ಲಾಭ
ದ್ರಾವಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಯಿತು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಐವರು ಬೌಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಈ ಬದಲಾವಣೆ 2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ODI ತಂಡದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಭಾರತ ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಿತು.
ಗಂಗೂಲಿ-ದ್ರಾವಿಡ್ ಜೋಡಿಯ ಮಹತ್ವ
ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯುವ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು.
ದ್ರಾವಿಡ್ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಆಟಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿತು.
ಗಂಗೂಲಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ—ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ODI ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದವು.