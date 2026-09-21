ಮೊದಲ ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 53.83ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 323 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಡಗೋಪನ್ ರಮೇಶ್, ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಂ ಮತ್ತು ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ರಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. 1999ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ ಅವರು, 2003-04ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಬಳಿಕ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಭಾರತ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.
ಮೊದಲ 6 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೇ 53ರ ಸರಾಸರಿ!
1990ರ ದಶಕದ ಕೊನೆ ಮತ್ತು 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರು ಬಂದರು. ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಡಗೋಪನ್ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 53.83ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 323 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 43, 5, 60, 96, 79 ಮತ್ತು 40 ಅವರ ಮೊದಲ ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹಜ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಂ, ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ಗೂ ಸವಾಲು!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದರು. ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಂ ಮತ್ತು ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಅವರಂತಹ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಮೇಶ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 43 ಮತ್ತು 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 60 ಮತ್ತು 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 79 ಮತ್ತು 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ರಮೇಶ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 287 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 1999ರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 61 ರನ್ಗಳ ಹೋರಾಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೂ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ 223 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಸರಣಿ ಭಾರತ ಪರ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಾಯಿತು.
ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
2003-04ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದೂ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.
ರಮೇಶ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಂತರದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯುವರಾಜ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ರಮೇಶ್ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು.
ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ದೇವಧರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 97 ಮತ್ತು 42 ರನ್, ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಜಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಆರಂಭಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
24 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯವಾದ ODI ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ರಮೇಶ್ ಅವರ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1999ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ODIಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಅದೇ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ODI ಆಡಿದರು. ಒಟ್ಟು 24 ಪಂದ್ಯಗಳ ಅವರ ODI ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೇವಲ 187 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು.
1999ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 144 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸಡಗೋಪನ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕಥೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ‘ಏನಾಗಬಹುದಿತ್ತು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸುವ ವೃತ್ತಿಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ, ದೊಡ್ಡ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ.