"ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಯ್ತು, ಆದರೆ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ಗೆ ಸಂಕೋಚವೇ ಇಲ್ಲ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ, ಬಾಲ ಸುಂದರಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಯಶ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಂಡು ಕಿಯಾರಾ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ!
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಯಶ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟ. ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ನಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸುವ ತಯಾರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು," ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ:
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಯಾರಾ, "ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಮುಜುಗರವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರು 100% ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 1% ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಕೋಚ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಂ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕ್ರೇಜ್:
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಯಶ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ನಟನೆಯೇ ದೇವರು" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಯಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧಮಾಕಾ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.