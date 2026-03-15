"ಪುರುಷರ ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಏಕೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ?
ಜ್ಞಾನಪೀಠ ವಿವಾದ: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆದ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ್! ವೈರಮುತ್ತು ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ತಲೈವಾ' ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕವಿ ವೈರಮುತ್ತು (Vairamuthu) ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೌರವವಾದ 'ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ತಮಿಳು ಬರಹಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದವೊಂದು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ್.
ಏನಿದು ವಿವಾದ?
2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ 'ಮೀಟೂ' (Me Too) ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಮುತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ವೈರಮುತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದೂರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠದಂತಹ ಗೌರವ ಸಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಚಿನ್ಮಯಿ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth), ವೈರಮುತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವೈರಮುತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ರಜನಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಚಿನ್ಮಯಿ, "ಅಯ್ಯೋ... ಇದಂತೂ ಅರ್ಥವೇ ಆಗದ ಒಗಟು!" (Ayyyyyyoooo!!! Puriyave puriyaadha??!) ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ (Kamal Haasan) ಅವರನ್ನೂ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ತಮ್ಮ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಸಮಾಜದ ನಡೆಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "2018ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಾಹಿತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಉಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ನನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿ ಆಶಾಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿನ್ಮಯಿ, "ಪುರುಷರ ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಏಕೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೈರಮುತ್ತು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಡಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಚಿನ್ಮಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ನಟರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.