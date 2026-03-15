ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಆಧಾರಿತ 'ಮಹಾನಟಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ಮತ್ತು 'ಮಹಾನಟಿ' ಮುಖಾಮುಖಿ! 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ - ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಜೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್!
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ (Keerthy Suresh) ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2018ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಹಾನಟಿ' ತೆರೆಕಂಡು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
'ಮಹಾನಟಿ'ಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ!
ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಆಧಾರಿತ 'ಮಹಾನಟಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ:
ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಕೋಲ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ 'ರೂರಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ' (ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾಹಸಮಯ ಸಿನಿಮಾ) ಆಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸದ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ಅವರ ಪಿರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ:
ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ತೆಲುಗಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ 'ರೌಡಿ' ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮನೋಜ್ಞ ನಟನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.