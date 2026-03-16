ತಮಿಳು ಆಂಕರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಉತ್ತರ ವೈರಲ್!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ (Yash) ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಯಶ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳು ಮೀಡಿಯಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ.
ಆಂಕರ್ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಗೂಗ್ಲಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಂದ-ಚೆಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳುವುದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಆಂಕರ್ ಅವರು ಯಶ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ, "ಸರ್, ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ (You are incredibly handsome)" ಎಂದು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಟರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು "ಧನ್ಯವಾದ" ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಆಂಕರ್ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತಡೆದ ಯಶ್, ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆಂದರು: "ನಾನು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಂದ ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದ ಉಡುಗೊರೆ (Gift). ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಲುಕ್ ಅಥವಾ ಅಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಅದು ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು."
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೂಡ ಫಿದಾ!
ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ (Kiara Advani) ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ನೋಟ ಬೀರಿದರು. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ:
ಯಶ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ. "ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವ ಯಶ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಶ್ ಅವರು ಕೇವಲ ರೀಲ್ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಹೀರೊ!