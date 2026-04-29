ಅರಮನೆಯಂತಹ ಮನೆಗಳು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಲೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ! ಯಾರ ಮನೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಟರ ಸ್ಟೈಲ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವರು ವಾಸಿಸುವ ಬಂಗಲೆಗಳು ಅರಮನೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈವರೆಗೆ ಹರಡಿರುವ ಈ ಟಾಪ್ 10 ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಆ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಟಾಪ್ 10 ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ನಟರ ಹೆಸರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂದನವನದ ನಟರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ!
ಈಗ ಸದ್ಯದ ಟಾಪ್ 10 ಲಿಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸೋಣ:
10. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ (19.5 ಕೋಟಿ): ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ವಿಶ್ವನಾಯಕ' ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 19.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
9. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (28 ಕೋಟಿ): ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಸುಂದರ ಬಂಗಲೆಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ಕೋಟಿ ರೂ.
8. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ (30 ಕೋಟಿ): ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ದೂರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಇವರು.
7. ರಾಮ್ ಚರಣ್ (30 ಕೋಟಿ): 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಮೂಲಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಬಂಗಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯವೂ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ರಜನಿಕಾಂತ್ (35 ಕೋಟಿ): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರಳತೆಗೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಆದರೆ ಇವರ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
5. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ (42 ಕೋಟಿ): ತೆಲುಗಿನ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಜುಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಂಗಲೆಯ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 42 ಕೋಟಿ ರೂ.
4. ಪ್ರಭಾಸ್ (60 ಕೋಟಿ): 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೃಹತ್ ಆಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
3. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (80 ಕೋಟಿ): ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚೆನ್ನೈನ ನೀಲಂಕರೈನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
2. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (100 ಕೋಟಿ): 'ಪುಷ್ಪ' ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 'ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್' ಎಂಬ ಬಂಗಲೆ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!
1. ಧನುಷ್ (150 ಕೋಟಿ): ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ನಟ ಅಂದರೆ ಅದು ಧನುಷ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನೈನ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಬಂಗಲೆಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು! ಈ ಮೂಲಕ ಧನುಷ್ ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ಅವರ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಬೆಲೆ: ಈ ಬಂಗಲೆಯು ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳ: ಇದು ಚೆನ್ನೈನ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ: ಸುಮಾರು 19,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮನೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಈ 'ಹೌಸ್ ಪವರ್' ನೋಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆರಗಾಗಿದೆ!