ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೇ? ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪತಿಯ 'ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್' ಕಥೆ

ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಜಟಿಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಂಸಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ನೋವಿನ ಪದರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪತಿಯ ಅಳಲು, ಇಂದಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ "ಸರಿ-ತಪ್ಪು"ಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ ಪಾಠ.

ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಒಂಟಿ ಪಯಣ:

ಕಥೆಯ ನಾಯಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ದಾರಿ. ಅದು 'ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ'. ಆದರೆ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನೂರಾರು ಮೈಲಿಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ:

ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವುದು, ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಖದ ನಾಟಕವಾಡುವುದು ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ದಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪತಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಿರರ್ಥಕ ಎನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೀಡುವ ಗೌರವದಿಂದ ತಾನು ಮತ್ತೆ 'ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ತಿರುವು—ಒಂದೆಡೆ ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆಸೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು?

"ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎನ್ನುವ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗಳ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೇವಲ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು; ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ:

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ" ಎಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವುದು ತಪ್ಪು" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪತಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ: ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆನ್ನೇರಿ ತನ್ನ ದಾರಿ ತಾನು ನೋಡಬೇಕೇ? ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವೊಂದೇ—ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ 'ಅನಿವಾರ್ಯತೆ' ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬದುಕಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಟ!