- Home
- Entertainment
- Cine World
- Item Songs: 'ಐಟಂ ಸಾಂಗ್'ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯೋ ಭಾರತದ No 1 ನಟಿ ಯಾರು? ಅದೆಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?!
Item Songs: 'ಐಟಂ ಸಾಂಗ್'ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯೋ ಭಾರತದ No 1 ನಟಿ ಯಾರು? ಅದೆಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?!
'ಮುನ್ನಿ ಬದ್ನಾಮ್' ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್' ವರೆಗೆ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸೋ ನಾಯಕಿಯರು ಪಡೆಯೋ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಸುಂದರಿಯರು!
ಸಿನಿಮಾ ಡೆಸ್ಕ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಿಕ್ ಕೊಡೋ 'ಐಟಂ ಸಾಂಗ್' (Item Song) ಮಾತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು! ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವೇ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. 'ಮುನ್ನಿ ಬದ್ನಾಮ್' ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್' ವರೆಗೆ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸೋ ನಾಯಕಿಯರು ಪಡೆಯೋ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ! ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಪಡೆಯೋದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಅನ್-ಕ್ರೌನ್ಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಯಾರು? ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಮಲೈಕಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ. 'ದಬಾಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಮುನ್ನಿ ಬದ್ನಾಮ್ ಹುಯಿ' ಎಂದು ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಮಲೈಕಾ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಇನ್ನು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ 'ಚಿಕಿನಿ ಚಮೇಲಿ' ಹವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಮಾಸ್ ಹಾಡಿಗೆ ಕತ್ರಿನಾ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸ್ತ್ರೀ 2' ಸಿನಿಮಾದ 'ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರೋ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಎಂಬ 'ಪುಷ್ಪ' ಸುಂದರಿಯೇ ನಂಬರ್ 1!
ಸದ್ಯ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚೆಲುವೆ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು. 'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್' ಸಿನಿಮಾದ 'ಊ ಅಂಟವಾ ಮಾವಾ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತೋರಿದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೇವಲ ಮೂರೂವರೆ ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ! ಇದು ಅದೆಷ್ಟೋ ನಟಿಯರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಅತ್ತ 'ದಿಲ್ಬರ್ ದಿಲ್ಬರ್' ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಲೆಂದೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಈಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ. 'ಬೇಬಿ ಡಾಲ್' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್, ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಅವರ 'ಜಲೇಬಿ ಬಾಯಿ' ಇಂದಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೇವರಿಟ್. ಅವರು ಕೂಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದವರೇ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಸುಂದರಿಯರದ್ದೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್. ಕೇವಲ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುವ ಕಾಲ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಈ ನಟಿಯರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿಯಲು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.