ಪರ್ವಿನ್ ಬಾಬಿ-ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ
ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ (Parveen Babi) ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ (Kabeer Bedi) ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್: ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಜರ್ನಿ' ಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ, ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಒಡೆದುಹೋದೆ': ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ, ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಮತ್ತು ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಅವಳು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ. ಆದರೆ, ಅವಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಾನು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಒಡೆದುಹೋದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವಳು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತಳಾಗಿದ್ದಳು
ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಳು ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತಳಾಗಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದಳು. ಅವಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಳು. ಅವಳನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿತು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್
ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್' ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂಬುದು ಹೃದಯ ಕಲಕುವ ಸಂಗತಿ. ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಈ ದುರಂತ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.