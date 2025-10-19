ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಬೇಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ 'ಓಪನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳಿದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ತಾರೆ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ (Pooja Bedi) ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ! ಅಬ್ಬಾ! ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ (Kabir Bedi) ಮತ್ತು ದಿ. ಪ್ರತಿಮಾ ಬೇಡಿ (Protima Bedi) ಅವರ 'ಓಪನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜಾ ಅನೇಕ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್' ಆಗಿರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ' ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು 'ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ' (monogamy) ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. "ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪೂಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಪೋಷಕರ ಈ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು
ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಈ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಮಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ, ಜನರು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪೂಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಗುಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಪೂಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ, ಪೂಜಾ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ಮಗಳ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್
ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್: ಆನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್' ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಓಪನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಪೂಜಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಅವರ ಈ ಬಹಿರಂಗ ಮಾತುಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಅದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೂಜಾ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.