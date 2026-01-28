'ಇದು ನಿಜವಾದ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನಟರು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ'
ಮುಗಿಯಿತೇ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಯುಗ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ (Varun Dhawan) ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' (Border 2) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ವರುಣ್ ಧವನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಜನನಿಬಿಡ ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅಥವಾ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜನನಿಬಿಡ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೂರಾರು ಜನರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ವರುಣ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅತಿರೇಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಪರಾಜಿ ಖಾತೆಯು, "ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ವರುಣ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದರೂ ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡ್ಡಿಟ್ (Reddit) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, "ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಯುಗ ಮುಗಿಯಿತೇ?" ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಜನರ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನಿಜವಾದ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನಟರು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ," ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಜನರ ಧಾವಂತ:
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮುಂಬೈ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:48ರ ಚರ್ಚ್ಗೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಕೇಳಿದರೂ ನಾನು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ತೋರಿದ ಈ ಸಂಯಮವು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅತಿಯಾದ ಗೀಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.