ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ಗೆ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಡ್ಬೈ! "ಇದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ" ಎಂದ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಪ್ರತಿಮ ಗಾಯಕ, ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ (Arijit Singh) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಇಡೀ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು (Playback Singing) ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ (Shreya Ghoshal) ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ:
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬ ಕೇಳುಗನಾಗಿ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಯಣವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ, ವಿರಹಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರ ದಿನ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಗಾಯಕ ಹೀಗೆ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಅರಿಜಿತ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವು ಗಾಯಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಶ್ರೇಯಾ, ಇದನ್ನು "ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ಇದು ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹೊಸ ಘಟ್ಟದ ಆರಂಭ. ಈ ಸಂಗೀತ ಮೇಧಾವಿ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ 'ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಿಜಿತ್ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿಜಿತ್." ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅರಿಜಿತ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರೂ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪಯಣದ ಹಿನ್ನಲೆ:
ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2005ರಲ್ಲಿ 'ಫೇಮ್ ಗುರುಕುಲ' ಎಂಬ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ. ನಂತರ 2011ರಲ್ಲಿ 'ಮರ್ಡರ್ 2' ಚಿತ್ರದ 'ಫಿರ್ ಮೊಹಬ್ಬತ್' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದು 2013ರ 'ಆಶಿಕಿ 2' ಚಿತ್ರದ 'ತುಮ್ ಹೀ ಹೋ' ಹಾಡು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ, ಅವರ ಮುಂದಿನ "ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ" ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.