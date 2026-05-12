ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನೆನಪಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್!
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳು ಜನತೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಷ್ಟೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan) ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್!
ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳೇ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾ!
ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ ಬ್ಲೂ ಸೀರೆಯ ಅವತಾರ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್. ಹೌದು, ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ (2000ರಲ್ಲಿ) ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಧರಿಸಿದ್ದ ಐಕಾನಿಕ್ ನೀಲಿ ಸೀರೆಯ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೂಡ ಇಂತಹುದೇ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಇಂದು ತ್ರಿಶಾ ಅದೇ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತು.
ತ್ರಿಶಾ ಧರಿಸಿದ ಆ ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷವೇನು?
ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು 'ಪೋತಿಸ್' (Pothys) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಐಸ್-ಬ್ಲೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾಗುವಂತೆ 'ನಿರಾಮ್' ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ನೀಡಿದ್ದು ಜಿಆರ್ಟಿ (GRT) ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳ ಆಭರಣಗಳು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಗಜ್ರಾ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಟ ತಮಿಳು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತ್ರಿಶಾ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ:
ಮೇ 10, 2026 ರಂದು 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುರಿದು, ಹೊಸ ಶಕೆಯೊಂದನ್ನು ವಿಜಯ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತ್ರಿಶಾ, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ.