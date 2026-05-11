ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ (Rachita Ram), ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2013ರಲ್ಲಿ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುಳಿ ಕೆನ್ನೆಯ ಚೆಲುವೆಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಚ್ಚು, ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಇಂದು 33ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಒಡತಿ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ ಬಳಸುವ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದು ಅವರ ರಾಯಲ್ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ.

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ:

ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು 3 ರಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಿರುತೆರೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಚಾರದ (Endorsements) ಮೂಲಕವೂ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿಗೇನು ಕೊರತೆ? ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹರಿದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಟಾಪ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚೆಲುವೆ:

ಶಿವಣ್ಣ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಸುದೀಪ್, ದರ್ಶನ್, ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅಂತಹ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ರಚಿತಾ, 'ರನ್ನ', 'ಭರ್ಜರಿ', 'ಆಯೋಗ್ಯ', 'ಲವ್ ಯೂ ರಚ್ಚು', 'ಕ್ರಾಂತಿ'ಯಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುವನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟಿಸಿ ‘ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲುವ ನಟಿ’ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ:

ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಿರುವ ರಚಿತಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಂಗಿ ನಿತ್ಯಾ ರಾಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಚಿತಾ ಬಹಳ ಮಾಗಿದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣದ ಹಿಂದೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.