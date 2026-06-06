ನಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್..

ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ತಮ್ಮ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕನಕ್ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

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ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಕಂಗನಾ ಮನವಿ

ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ 'ಕ್ವೀನ್' ಚಿತ್ರದ ನಟಿ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಸಂದೇಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ," ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದರು.

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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಂಗನಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ 'ದಿವ್ಯಾಂಗಜನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ವಿಧವೆಯರ ಯೋಜನೆಗೆ 'ಕಲ್ಯಾಣಿ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಕೈಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು 'ವಿಶ್ವಕರ್ಮ' ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ಇಡಲು ನಾವು ಬಯಸಿದೆವು," ಎಂದು ಕಂಗನಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ

'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾ. ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಗಡ (ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್) ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರಮಹಂಸ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಯುನೊಯಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.