ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಎದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ 'ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್', 'ಉಲಝ್' ಮತ್ತು 'ದೇವರ ಪಾರ್ಟ್ 1' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವತಾರದಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಜಾನ್ವಿ ನಟನೆಯ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
'ಪೆದ್ದಿ' ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಜಾನ್ವಿ
'ಪೆದ್ದಿ' ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ, ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ, ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವ ಉದ್ದೇಶ ತಮಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೇ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
'ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್'ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತ್ತು ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರ
2020ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಜಾನ್ವಿ ಕರಿಯರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸುರೆಖಾ ಸಿಕ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ನಡುವಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.
'ಉಲಝ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು
ಸುಧಾಂಶು ಸರಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಉಲಝ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ನಡುವಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
'ದೇವರ ಪಾರ್ಟ್ 1'ನಲ್ಲಿ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್
2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ದೇವರ ಪಾರ್ಟ್ 1' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಲವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಧೀರೆ ಧೀರೆ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹೆಸರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, 'ಧಡಕ್', 'ಬವಾಲ್', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಮಾಹಿ', 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಮತ್ತು 'ರೂಹಿ'ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.