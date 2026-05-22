ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ವರ್ಷ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ 'ಒಂದು ಕೋಟಿ' ಸಿನಿಮಾ! ಅಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಮುನ್ನ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ 'ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟ್' ಚಿತ್ರವೊಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಬಾಚುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೇ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು! ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು 1943ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಿಸ್ಮತ್' (Kismat) ಸಿನಿಮಾ.

1000 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಂದಿನ 1 ಕೋಟಿ!

ಹೌದು, ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿ. 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ 500-600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕೇವಲ ಆಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಈ 'ಕಿಸ್ಮತ್'. ಬಾಂಬೆ ಟಾಕೀಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಜ್ಞಾನ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 'ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ 'ಪಿಕೇಟಿಂಗ್' ಕಳ್ಳ!

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ 'ಆಂಟಿ-ಹೀರೋ' ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೇಖರ್ ಎಂಬ ಜೇಬುಕಳ್ಳನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಗಾಯಕಿ ರಾಣಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ನೋಡಿ ಜನರು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನ!

ಈ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 'ರಾಕ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರವೊಂದರಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸತತವಾಗಿ 187 ವಾರಗಳ ಕಾಲ (ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ) ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು! ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32 ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು (ನಂತರ 'ಶೋಲೆ' ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು). ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಹಾಡು!

ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ "ದೂರ್ ಹಟೋ ಏ ದುನಿಯಾ ವಾಲೋ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರಾ ಹೈ" (ದೂರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚದವರೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ) ಎಂಬ ಹಾಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಅದೆಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಬಂದಾಗ 'ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು!

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಕಿಸ್ಮತ್' ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗೆ 'ಕೋಟಿ'ಯ ಕನಸು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಸಲಿ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಈ ಕಿಸ್ಮತ್!