ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾವಾಗ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಆ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ

ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಲೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಜೊತೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಪೋಸ್ ನೀಡಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸರಳತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇನ್ಸ್‌ನ ನಿಜವಾದ ರಾಣಿ' ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಆರಾಧ್ಯ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

Related Articles

Related image1
Cannes 2026: L'Oreal ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ!
Related image2
ಅಗಲಿದ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ Aishwarya Sindhogi

ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ-ಆರಾಧ್ಯ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲುಕ್

ತಾಯಿ-ಮಗಳ ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೇನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಹೊರಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇನ್ಸ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ?

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಸ್​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

View post on Instagram