ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೇಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವತಿ ಎಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ 'ಮಾ ಹೈ ನಾ' ಎಂಬ ಅಡುಗೆ ಶೋ ಮೂಲಕವೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಆಸೆ ಏನು ನೋಡಿ..!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದ 'ಎವರ್ಗ್ರೀನ್' ನಟಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Shilpa Shetty) ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿ, ಈಗಲೂ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಒಂದು 'ಸಿನಿಮೀಯ' ಕೊರಗು!
ಏನದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್' ಆಸೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಮಿಶಾ ಇದುವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ 'ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ'ಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ! ಹೌದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಳ್ಳೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿಯ ಆ '70 ಎಂಎಂ' ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
OTT ಯುಗದಲ್ಲೂ 'ಥಿಯೇಟರ್' ಕ್ರೇಜ್!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 'ಸುಖಿ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. "ನನ್ನ ಮಗ ವಿಯಾನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದನೇ ಹೊರತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ OTT ವೇದಿಕೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಆ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಖಡಕ್ ಮಾತು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ 'ಪಕ್ಕಾ' ಹಠಮಾರಿ!
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಿನಿಪಯಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲವು ಏಳು-ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. "ನಾನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರವರು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ 'ನೋ' ಅಂದಿದ್ದಾರಂತೆ! ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. "ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ" ಎಂಬುದು ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು.
ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಮರಳಿದ ನಂಟು:
ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೇಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವತಿ ಎಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ 'ಮಾ ಹೈ ನಾ' ಎಂಬ ಅಡುಗೆ ಶೋ ಮೂಲಕವೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬ 'ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!