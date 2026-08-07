ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಭರ್ಜರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವೂ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದುವೇ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ವನಿ!
ಯಶ್ ರಾವಣನಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು?
‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವುದು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬರಿಟೋನ್ಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್, ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೂಕ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಎಂಟ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೇಳಿಬರುವ ಈ ಧ್ವನಿ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ ಹಲವರು, “ಈ ಧ್ವನಿ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಇರಬಹುದೇ?” ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್ ಖ್ಯಾತಿ
ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯವೇನಲ್ಲ. ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಣಿ ‘Ms. Marvel’ನಲ್ಲಿ ಕಮಲಾ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ‘The Marvels’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘Homeland’, ‘The Second Best Exotic Marigold Hotel’ ಹಾಗೂ ‘Zero Dark Thirty’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿನ ರಾವಣನಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ರಾವಣನಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್
ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾವಣನಾಗಿ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೆಟಪ್ ಮತ್ತು ದೇಹಭಾಷೆಗೆ ಇದೀಗ ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಪಾತ್ರದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವನಿ ಚಿತ್ರದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಎಪಿಕ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ತಾರಾಗಣದ ‘ರಾಮಾಯಣ’
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಲುಕ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಇದೀಗ ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಈ ಧ್ವನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೂಕ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.