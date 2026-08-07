'ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಇಂದು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪನ್ನೇ ಏಕೆ ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ 'ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್' ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ..!
Priya Varrier Faced starnge question for wearing a saffron dress and she gave witty and intelligent response. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಖತ್ ಬ್ರಲಿಯಂಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ 'ಕಣ್ಸನ್ನೆ' ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ವಾರಿಯರ್!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಕುಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಾರಿಯರ್ (Priya Prakash Varrier) ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ! ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ 'ಕೇಸರಿ' ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಕ್ಯೂಟಿಕ್ಯೂರಾ' ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ವಾರಿಯರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದು ಅಪ್ಪಟ ಕೇಸರಿ (Orange) ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪು. ನಟಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗತೊಡಗಿದವು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಟಿಯ ಅಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತ್ತು!
ಪತ್ರಕರ್ತನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ...
ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸೆದರು: "ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಇಂದು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪನ್ನೇ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ 'ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್' (Orange Alert) ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ಉತ್ತರ!
ಆದರೆ, ನಮ್ಮ 'ವಿಂಕ್ ಗರ್ಲ್' ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮುಖದ ಮೇಲೊಂದು ಮುಗ್ಧ ನಗು ತಂದುಕೊಂಡು, "ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಅಜೆಂಡಾ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು, "ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯೂಟಿಕ್ಯೂರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಚಾರ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳೂ ಪ್ರಿಯವೇ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬಹಳ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್!
ಪ್ರಿಯಾ ವಾರಿಯರ್ ನೀಡಿದ ಈ ಕೂಲ್ ಉತ್ತರ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ವಾಹ್' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ನಯವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ, "ನಟಿಯರು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೇರಳದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾ ವಾರಿಯರ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಅಂದದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಇದು ಬರೀ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ವಿವಾದವನ್ನು ನಗುವಿನಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಲೆ!