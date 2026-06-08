'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು 2026 ರ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಚಮಕ್ ನೀಡಿದ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು!
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಕ್ವೀನ್' ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ (Maa Inti Bangaaram) ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ಆಳಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ (Q&A) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ನೀಡಿದ 'ಸ್ವೀಟ್' ಟಾಂಗ್:
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯು "ನಿಮ್ಮ ಹಿತಶತ್ರುಗಳನ್ನು (Haters) ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅಥವಾ ಕೋಪದ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಹೇಟರ್ಸ್? ಯಾರ ಹೇಟರ್ಸ್? ನನಗೂ ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಂತಾ ನೀಡಿದ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು!
ಇದೇ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟನ್ನು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಮೊದಲು ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (Sai Pallavi) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, "ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಮಂತಾ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಫೈಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಓ ಬೇಬಿ’ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಗೌತಮಿ ತಡಿಮಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮುಖಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಷಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು?
ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು 2026 ರ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ 'ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಚುರುಕಿನ ಉತ್ತರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.