ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಲೀಕ್ ಆದ ಹಾಡು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಸಲಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ AI ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್-ಮೇಡ್ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದು 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಲೀಕ್ ಆದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡು ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ?
'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಲೀಕ್ ಆದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ದೀಪಿಕಾ ಹಸಿರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೆಂಪು ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಲೀಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಇದು 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಲೀಕ್ ಆದ ಹಾಡಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, xAI ಗ್ರೋಕ್, 'ಇಲ್ಲ, ಆ X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೀಕ್ ಆದ ಹಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್-ಮೇಡ್ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು?

ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬರು 'ಇದನ್ನು AI ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 'ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಣದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು AI ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.