- ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಪೆದ್ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ!
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮುಂದೂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಪೆದ್ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಕಥೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 'ಪೆದ್ದಿ' ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿ
ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 26ಕ್ಕೆ ಚರಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಮಾರ್ಚ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ', ನಾನಿ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಜೊತೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದು ರಿಮೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಹೈಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 2026 ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಮತ್ತು 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪವನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ, ಆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಗನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ಡ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರೇಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಪವನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾದರೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಡೇಟ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಟಾಲಿವುಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಮಾರ್ಚ್ 26ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಮತ್ತು ನಾನಿಯ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ರೇಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. 'OG' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪವನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್'ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದರೆ 2026ರ ಟಾಲಿವುಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
