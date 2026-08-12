ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಯಮುನಾ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಯಮುನಾ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಡೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯೊಂದು ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾರ ಹೆಸರು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದರೂ, ಆಗಲೇ ಆಗಬಾರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದುಹೋಗಿದ್ದವು.
ಆ ಕಹಿ ಅನುಭವದಿಂದ ಯಮುನಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ನೋವು, ಅವಮಾನ, ಕೋಪ, ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಪಶ್ಯನಾ ಧ್ಯಾನ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಯಾರೂ ನನ್ನ ಪರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಕೋಪ!
ಯಮುನಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಕೋಪವಿತ್ತು. “ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ನೋವು ಅವರೊಳಗೆ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಆದ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠವೂ ಮೂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಪಶ್ಯನಾ ಧ್ಯಾನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಯಮುನಾ ತೆರಳಿದರು.
ಮೊದಲ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಒಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆ!
ವಿಪಶ್ಯನಾ ಶಿಬಿರದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶುರುವಾದವು ಎಂದು ಯಮುನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಕ್ರಮೇಣ ಶಿಸ್ತು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬೆಳೆದಿತ್ತಂತೆ. “ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಯಮುನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟವೇ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತಂತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ್ದ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ‘ನಾನು’ ಎಂಬ ಅಹಂ ಕರಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಹಂ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳನೇ ದಿನ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ!
ವಿಪಶ್ಯನಾ ಶಿಬಿರದ ಏಳನೇ ದಿನ ಯಮುನಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಳವಾದ ಅನುಭವ ಎದುರಾಯಿತಂತೆ. ಧ್ಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಭಯಗಳು, ದೆವ್ವ-ಭೂತಗಳ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದವು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಕಾಡಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಆ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಗಿದ್ದ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಯಮುನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೊಸ ಅನುಭವ!
ಶಿಬಿರದ ಹತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ಯಮುನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸಿತ್ತಂತೆ. “ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ. ಯಾವುದೂ ಮಾಯೆಯಲ್ಲ. ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಮೋಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಅನುಭವ ಅದು” ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ!
ವಿಪಶ್ಯನಾ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಯಮುನಾ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಮೆತ್ತ’ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ದ್ವೇಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಮುನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೋವು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೂ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ!
ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಮುನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನನ್ನನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದವರ ಮೇಲೂ ಈಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದೇ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಮುನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದ ನಟಿ ಯಮುನಾ, ಇಂದು ಅದೇ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ಪಾಠಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಶ್ಯನಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನವಲ್ಲ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.