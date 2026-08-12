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- ರಾಧಿಕಾ ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈಗ ನಿಜವಾಯ್ತು.. ಹೆಂಡತಿಯ 2 ದೊಡ್ಡ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ Yash
ರಾಧಿಕಾ ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈಗ ನಿಜವಾಯ್ತು.. ಹೆಂಡತಿಯ 2 ದೊಡ್ಡ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ Yash
Radhika Pandit Old Interview Viral: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮತ್ತು 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಅಂದು ರಾಧಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಯ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಭಾರಿ ವೈರಲ್
ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಭಾರಿ ವೈರಲ್
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಚಂದನವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂದು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಯಶ್ ಇಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ರಾಧಿಕಾ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಾಧಿಕಾ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದರ್ಶಕರಿಂದ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ, "ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ (ಐತಿಹಾಸಿಕ) ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ಟ್ವಿನ್ಸ್' (ದ್ವಿಪಾತ್ರ) ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪತ್ನಿಯ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಯಶ್
ಪತ್ನಿಯ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಯಶ್
ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ರಾಧಿಕಾ ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಾವಣ'ನಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ/ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ (Dual Role) ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಯಶ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ಯಶ್ ಅವರ ಪಾಲಿನ 'ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
"ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪತಿಗಾಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು."
"ಪತ್ನಿಯ ಮಾತು ಕೇಳುವ ಪುರುಷರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ."
"ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಎರಡು ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಶ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್!"
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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