ಈಗ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವೊಂದು ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚೇಂಜಸ್
ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ (Prabhas) ಸದ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಸೆ, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಊರ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಯಕಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಲುಕ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು.
'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ನಡೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೌಡಿ ಬಾಯ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ?
'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಚಂದ್ 'ವರ್ಷಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಆಯ್ಕೆ?
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ, ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರನ್ನು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂದೀಪ್, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಶೇಕ್ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ. 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿತ್ತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಎದುರು ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸದ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'VD 14' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಕೋಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸದ್ಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.