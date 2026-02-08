ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಲಭ್ಯತೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಎಐ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒತ್ತಡವು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ತಾಮ್ರದ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಜನ ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಥೆ ಹಳೆಯದಾಯ್ತು, ಈಗ ತಾಮ್ರದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಚಾಲಿತ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈಗ ತಾಮ್ರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025-26 ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ತಾಮ್ರದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ತಾಮ್ರ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದರತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಗಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಮ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪೂರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
CNBC ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ (GW) ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಮಾರು 2,866 ಟನ್ ತಾಮ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು પહેલાಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದಿರಿನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಅಂಶ ಕೇವಲ 0.5 ರಿಂದ 0.6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ 0.4 ರಿಂದ 0.5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ, 1 ಟನ್ ಶುದ್ಧ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 167 ರಿಂದ 200 ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ 0.6 ಪ್ರತಿಶತ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, 2,866 ಟನ್ ತಾಮ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 4.8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅದಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಲ್ಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಪದರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನಷ್ಟಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಾಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಟನ್ (1 ರಿಂದ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಾಟ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಹಾಗಾಗಿ, ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, 'Green energy transition' (ಹಸಿರು ಇಂಧನದೆಡೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆ) ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.